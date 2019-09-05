Банк "Открытие" будет сотрудничать с Амурским государственным университетом

В рамках юбилейного V Восточного экономического форума банк "Открытие" заключил соглашение о сотрудничестве с Амурским государственным университетом.

Документ подписали член правления банка "Открытие" Александр Пахомов и временно исполняющий обязанности ректора Амурского государственного университета Андрей Лейфа.

В рамках соглашения банк "Открытие" окажет содействие в прохождении студентами Амурского государственного университета стажировки и производственной практики в структурных подразделениях кредитной организации. Эксперты банка совместно с университетом будут участвовать в процедуре отбора студентов для такой практики.

Представители банка "Открытие" будут принимать участие в научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах, проводимых на базе Амурского государственного университета.

Кроме того, банк "Открытие" в рамках соглашения рассмотрит вопрос о трудоустройстве в своих подразделениях выпускников Амурского государственного университета, удовлетворяющих профессиональным требованиям кредитной организации.

Таким образом, банк "Открытие" внесет вклад в развитие научно-образовательного процесса одного из ведущих образовательных учреждений Дальнего Востока и получит новую базу для укрепления своей команды профессиональными молодыми кадрами.

По материалам пресс-службы ОАО "Банк "Открытие"