Банк "Открытие" успешно завершил процедуру финансового оздоровления и демонстрирует быстрый рост: за первое полугодие 2019-го его активы увеличились на 26 процентов, а кредитный портфель - практически наполовину. Войдя в ТОП-10 российских банков, он уверенно движется к верхним строчкам рейтинга и занимает сейчас седьмое место по надежности. Что обеспечило такие достижения, рассказал управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие" Николай Долгушев.

Николай Александрович, "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Кроме того, в состав группы входят компании, предоставляющие другие услуги: страховые, брокерские, лизинговые, пенсионные… Развитие какого из бизнес-направлений является сейчас первостепенной задачей?



Николай Долгушев: В нашей группе, действительно, есть системообразующая кредитная организация - банк "Открытие", а также дочерние финансовые структуры, такие как крупнейшая страховая компания "Росгосстрах", лизинговая компания "Балтийский лизинг" и негосударственный пенсионный фонд "Открытие". НПФ, кстати, вышел на второе место в России по объемам накоплений и на первое - по доходности.

Однако мы не выделяем ни один из этих активов как приоритетный. Более того, наша цель - добиться максимальной комплексности и удобства для клиентов банковской группы "Открытие", чтобы клиент, приходя в одну из организаций группы, получал максимально полный комплекс услуг, удовлетворяющий все его потребности.

Глава "Открытия" Михаил Задорнов поставил на 2019 год задачу наращивать кредитный портфель банка в полтора раза быстрее рынка - и по физическим, и по юридическим лицам. Удается ли выйти на такие показатели?



Николай Долгушев: По результатам полугодия видим: планы, которые перед нами стоят, выполняются. Очень хорошими темпами идем. Это касается и банка в целом, и нашего филиала.

Могу отметить существенный рост в сегменте малого и среднего предпринимательства. Заметно увеличился кредитный портфель по направлению "корпоративный бизнес". С одной стороны, сказался эффект низкой базы, поскольку в период финансового оздоровления портфель практически обнулился. С другой - динамичный рост обусловлен и теми продуктами - лучшими на рынке, которые мы запустили. Например, в 2018 и 2019 годах действовали акции "Супер Оборотный" и "Выгодный Рефинанс" по ставке 8,7 процента годовых (и 8,9 после повышения ЦБ ключевой ставки).

За первое полугодие 2019-го банк резко увеличил выдачу ипотеки. За счет чего?



Николай Долгушев: "Открытие" выдало в три раза больше ипотечных кредитов по количеству и почти 3,5 раза - по объему.

Ипотечное кредитование - один из наиболее востребованных продуктов в силу того, что ключевая ставка снижалась за последние два квартала уже дважды. И наш банк, соответственно, улучшал условия по действующим программам ипотеки. Так, в августе снизил ставки на 0,3 процента.

Хочу подчеркнуть, что меняется и качество клиентской базы. Постоянно растет финансовая грамотность и предпринимателей, и физических лиц. Клиенты все больше интересуются продуктами, связанными со сбережением, инвестированием. И с большим доверием относятся к банку благодаря нескольким факторам. Во-первых, "Открытие" - почти на 100 процентов государственный банк. Во-вторых, мы предлагаем, как правило, продукты наших "дочек" - УК "Открытие", "Росгосстрах-Жизнь", брокерской компании "Открытие Брокер", входящих в группу, которая большей частью принадлежит государству.

Кстати, Дальневосточный филиал - один из лидеров по продаже именно инвестиционно-страховых продуктов. Гордимся этим!

Банк "Открытие" подписал соглашение с правительством Хабаровского края. В чем заключается ваше сотрудничество?



Николай Долгушев: Основной смысл соглашения в том, чтобы определить направления, в которых мы вместе будем развиваться, и форматы взаимоотношений.

Одним из ключевых направлений сотрудничества является финансирование бюджетов. Мы еще весной, дав самую низкую ставку, выиграли конкурс на кредитование Хабаровского края на три миллиарда рублей. Кроме того, в этом году банк запустил коробочное решение по финансированию проектов ГЧП, концессий в сфере здравоохранения и образования. Планируем запустить такой же продукт в сфере ЖКХ для строительства котельных, сетей, теплоцентралей и других подобных объектов. Мы разработали продукт по кредитованию унитарных предприятий.

И конечно, соглашение подразумевает сотрудничество с бюджетной сферой: это и зарплатное обслуживание, и предложение всего нашего пакета услуг розничным клиентам - сотрудникам бюджетных организаций.

В рамках соглашения банк выступает как благотворитель и спонсор, проявляя свою социальную активность, участвует в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в различных мероприятиях по поддержке предпринимательства. К примеру, в июле мы выступили золотым спонсором горнопромышленной конференции "Майнекс-ДВ", которая в 2019 году проводилась в Хабаровске. Данная отрасль вообще интересна банку: в этом году "Открытие" финансировало крупный инвестпроект строительства золотодобывающего предприятия НГК "Ресурс" в Николаевском районе Хабаровского края, а по объемам покупки физического золота наш банк по итогам 2018 года был третьим в России.

Прямая речь

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие":

- Группа "Открытие" последовательно решает свою главную задачу, которая заключается в увеличении объемов бизнеса и доли в важнейших рыночных сегментах. В начале года в Дальневосточном филиале завершен процесс интеграции и успешно присоединены два офиса экс-Бинбанка, созданы условия для сбора биометрических данных клиентов в Хабаровске. В мае текущего года мы подписали кредитные соглашения с Хабаровским краем на покрытие дефицита бюджета. Кроме того, активно сотрудничаем с хабаровскими компаниями. Основными клиентами банка в сегменте корпоративного бизнеса являются предприятия металлургической промышленности, недропользователи и торговые компании. В Хабаровском крае подписано соглашение в части кредитных лимитов объемом 2,5 миллиарда рублей с "НГК Ресурс" - компанией, занимающейся добычей месторождения золота. Если говорить о кредитном портфеле юридических лиц, то он вырос в пять раз.