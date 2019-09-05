Николай Александрович, "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка. Кроме того, в состав группы входят компании, предоставляющие другие услуги: страховые, брокерские, лизинговые, пенсионные… Развитие какого из бизнес-направлений является сейчас первостепенной задачей?
Николай Долгушев: В нашей группе, действительно, есть системообразующая кредитная организация - банк "Открытие", а также дочерние финансовые структуры, такие как крупнейшая страховая компания "Росгосстрах", лизинговая компания "Балтийский лизинг" и негосударственный пенсионный фонд "Открытие". НПФ, кстати, вышел на второе место в России по объемам накоплений и на первое - по доходности.
Однако мы не выделяем ни один из этих активов как приоритетный. Более того, наша цель - добиться максимальной комплексности и удобства для клиентов банковской группы "Открытие", чтобы клиент, приходя в одну из организаций группы, получал максимально полный комплекс услуг, удовлетворяющий все его потребности.
Глава "Открытия" Михаил Задорнов поставил на 2019 год задачу наращивать кредитный портфель банка в полтора раза быстрее рынка - и по физическим, и по юридическим лицам. Удается ли выйти на такие показатели?
Николай Долгушев: По результатам полугодия видим: планы, которые перед нами стоят, выполняются. Очень хорошими темпами идем. Это касается и банка в целом, и нашего филиала.
Могу отметить существенный рост в сегменте малого и среднего предпринимательства. Заметно увеличился кредитный портфель по направлению "корпоративный бизнес". С одной стороны, сказался эффект низкой базы, поскольку в период финансового оздоровления портфель практически обнулился. С другой - динамичный рост обусловлен и теми продуктами - лучшими на рынке, которые мы запустили. Например, в 2018 и 2019 годах действовали акции "Супер Оборотный" и "Выгодный Рефинанс" по ставке 8,7 процента годовых (и 8,9 после повышения ЦБ ключевой ставки).
За первое полугодие 2019-го банк резко увеличил выдачу ипотеки. За счет чего?
Николай Долгушев: "Открытие" выдало в три раза больше ипотечных кредитов по количеству и почти 3,5 раза - по объему.
Ипотечное кредитование - один из наиболее востребованных продуктов в силу того, что ключевая ставка снижалась за последние два квартала уже дважды. И наш банк, соответственно, улучшал условия по действующим программам ипотеки. Так, в августе снизил ставки на 0,3 процента.
Хочу подчеркнуть, что меняется и качество клиентской базы. Постоянно растет финансовая грамотность и предпринимателей, и физических лиц. Клиенты все больше интересуются продуктами, связанными со сбережением, инвестированием. И с большим доверием относятся к банку благодаря нескольким факторам. Во-первых, "Открытие" - почти на 100 процентов государственный банк. Во-вторых, мы предлагаем, как правило, продукты наших "дочек" - УК "Открытие", "Росгосстрах-Жизнь", брокерской компании "Открытие Брокер", входящих в группу, которая большей частью принадлежит государству.
Кстати, Дальневосточный филиал - один из лидеров по продаже именно инвестиционно-страховых продуктов. Гордимся этим!
Банк "Открытие" подписал соглашение с правительством Хабаровского края. В чем заключается ваше сотрудничество?
Николай Долгушев: Основной смысл соглашения в том, чтобы определить направления, в которых мы вместе будем развиваться, и форматы взаимоотношений.
Одним из ключевых направлений сотрудничества является финансирование бюджетов. Мы еще весной, дав самую низкую ставку, выиграли конкурс на кредитование Хабаровского края на три миллиарда рублей. Кроме того, в этом году банк запустил коробочное решение по финансированию проектов ГЧП, концессий в сфере здравоохранения и образования. Планируем запустить такой же продукт в сфере ЖКХ для строительства котельных, сетей, теплоцентралей и других подобных объектов. Мы разработали продукт по кредитованию унитарных предприятий.
И конечно, соглашение подразумевает сотрудничество с бюджетной сферой: это и зарплатное обслуживание, и предложение всего нашего пакета услуг розничным клиентам - сотрудникам бюджетных организаций.
В рамках соглашения банк выступает как благотворитель и спонсор, проявляя свою социальную активность, участвует в конгрессно-выставочной деятельности, в том числе в различных мероприятиях по поддержке предпринимательства. К примеру, в июле мы выступили золотым спонсором горнопромышленной конференции "Майнекс-ДВ", которая в 2019 году проводилась в Хабаровске. Данная отрасль вообще интересна банку: в этом году "Открытие" финансировало крупный инвестпроект строительства золотодобывающего предприятия НГК "Ресурс" в Николаевском районе Хабаровского края, а по объемам покупки физического золота наш банк по итогам 2018 года был третьим в России.
Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка "Открытие":
- Группа "Открытие" последовательно решает свою главную задачу, которая заключается в увеличении объемов бизнеса и доли в важнейших рыночных сегментах. В начале года в Дальневосточном филиале завершен процесс интеграции и успешно присоединены два офиса экс-Бинбанка, созданы условия для сбора биометрических данных клиентов в Хабаровске. В мае текущего года мы подписали кредитные соглашения с Хабаровским краем на покрытие дефицита бюджета. Кроме того, активно сотрудничаем с хабаровскими компаниями. Основными клиентами банка в сегменте корпоративного бизнеса являются предприятия металлургической промышленности, недропользователи и торговые компании. В Хабаровском крае подписано соглашение в части кредитных лимитов объемом 2,5 миллиарда рублей с "НГК Ресурс" - компанией, занимающейся добычей месторождения золота. Если говорить о кредитном портфеле юридических лиц, то он вырос в пять раз.