Бизнес не готов перейти на четырехдневную рабочую неделю

Четырехдневная рабочая неделя - пока далекая перспектива для России, заявил "РГ" на Восточном экономическом форуме президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Если у кого-то есть возможность, пусть хоть двухдневную рабочую неделю сделает. Главное, чтобы бизнес рабочих своих не обижал и не снижал зарплаты. Но пока это нереально, - полагает глава ТПП РФ. - Мы же хотим, чтобы зарплата не пострадала и уровень благосостояния людей рос. Если рабочие переквалифицировались, стали применять передовые технологии, и их количество сократилось, тогда, возможно, и стоит сократить рабочую неделю".

Катырин подчеркнул, что это должно решать не государство, а сами предприятия. "Государство не должно их заставлять. Нужно исходить из интересов человека - того, кто трудится, а не владельца бизнеса. Не должны ухудшаться условия труда человека и материальное обеспечение", - заключил глава ТПП РФ.