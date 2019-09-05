Бизнесмены смогут пожаловаться на проверки через "Бизнес-навигатор"

Российские предприниматели смогут пожаловаться на нарушения, допущенные проверяющими органами при проверке их деятельности, через приложение "Бизнес-навигатор". Об этом на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, заявил председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман.

В приложении появится так называемый зеркальный реестр, в котором будет отражена обратная связь о работе контрольно-надзорных органов от субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам Бравермана, сегодня 94 процента проводимых проверок - внеплановые.

- Зеркальный реестр решает две задачи. Первая - получение обратной связи от предпринимателей и изменение регламента работы Генпрокуратуры РФ. Мы сопоставляем все, начиная от приказа на проведение проверки, заканчивая ее результатами и оспариванием их в суде. Мы все сопоставляем, и уверяю, если нарушения действительно есть, меры прокурорского реагирования будут незамедлительны. Вторая задача - проанализировать найденные нарушения, обобщить их и пошагово прописать меры для предпринимателей, чтобы предотвратить подобного рода ошибки, - рассказал Александр Браверман.

Новая функция появится в "Бизнес-навигаторе" 15 октября. Предпринимателям достаточно будет написать заявление в личном кабинете, а не тратить время на поход в прокуратуру.

- Жалобы будут рассматривать в течение 30 дней. Изначально мы просили сократить срок рассмотрения до 15 дней, но в прокуратуре объяснили, что это отразится на качестве проверки, - отметил представитель АО "Корпорация "МСП".

Браверман уверил, что все жалобы дойдут до вышестоящих надзорных органов и будут находиться на их контроле.