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05.09.2019 20:39
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Александр Шлеменко проиграл американцу Крису Ханикатту на турнире во Владивостоке.

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Бой между Шлеменко и Ханикаттом состоялся в рамках турнира Roscongress Vladivostok Combat Night, который 5 сентября проходил на борту круизного лайнера во Владивостоке. Спортсмены подошли к этому поединку с различными послужными списками.

35-летний Шлеменко провел 71 бой, в которых 58 раз одерживал победу, а 31-летний Ханикатт одержал 11 побед в 15 поединках.

Однако богатый опыт россиянину не помог. Уже в стартовом раунде американцу удалось совершить тейкдаун. Большую часть стартового отрезка россиянин предпринимал попытки освободиться от соперника и встать на ноги.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Второй раунд сложился немного удачнее для Шлеменко, которому удалось попадать в соперника в стойке. Однако Ханикатту удалось перевести схватку в партер в последующих двух раундах, которые явно остались за ним.

Шлеменко попытался добиться досрочной победы в заключительном раунде, однако кроме одного сильного и точного удара не смог сделать ничего. Как результат - Ханикатт выиграл поединок единогласным решением судей.

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