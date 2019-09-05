Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта

Российский боец ММА Александр Шлеменко проиграл американцу Крису Ханикатту на турнире во Владивостоке.

Бой между Шлеменко и Ханикаттом состоялся в рамках турнира Roscongress Vladivostok Combat Night, который 5 сентября проходил на борту круизного лайнера во Владивостоке. Спортсмены подошли к этому поединку с различными послужными списками.

35-летний Шлеменко провел 71 бой, в которых 58 раз одерживал победу, а 31-летний Ханикатт одержал 11 побед в 15 поединках.

Однако богатый опыт россиянину не помог. Уже в стартовом раунде американцу удалось совершить тейкдаун. Большую часть стартового отрезка россиянин предпринимал попытки освободиться от соперника и встать на ноги.

Второй раунд сложился немного удачнее для Шлеменко, которому удалось попадать в соперника в стойке. Однако Ханикатту удалось перевести схватку в партер в последующих двух раундах, которые явно остались за ним.

Шлеменко попытался добиться досрочной победы в заключительном раунде, однако кроме одного сильного и точного удара не смог сделать ничего. Как результат - Ханикатт выиграл поединок единогласным решением судей.