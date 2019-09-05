Энергомост свяжет Чукотку и Магаданскую область

Энергосистемы Чукотки и Магаданской области будут объединены. Соответствующее пятистороннее соглашение было подписано в рамках V Восточного экономического форума.

В первую очередь энергия нужна для освоения крупнейших месторождений меди. Участниками проекта стали правительства Чукотского автономного округа и Магаданской области, инвесторы "KAZ Minerals PLC", проектные компании ГДК "Баимская" и АО "Дальэнергомост".

- Это соглашение дает реальную возможность запускать проект освоения Баимской рудной зоны. Проект крупный, заметен для Дальнего Востока, для Арктической зоны РФ. Он также требует особого внимания к инфраструктуре, дорогам и энергетическому блоку, - цитирует пресс-служба правительства Чукотки главу региона Романа Копина.

Будут построены высоковольтная линия Омсукчан - Песчанка, а также объекты технологического присоединения к электросетям ПАО "Магаданэнерго". ЛЭП не только обеспечит энергией Баимский ГОК, но и даст возможность объединения изолированных энергосистем Магаданской области и Чаун-Билибинского энергетического узла Чукотского автономного округа. В случае необходимости мощности колымской электроэнергии можно будет передавать в Билибино и Певек. Также это позволит снизить экономически обоснованную стоимость электроэнергии на территории Чукотки.

Энергомост планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Освоение Баимки обеспечит прирост ВРП автономного округа ориентировочно на 45 миллиардов рублей и привлечет в регион свыше 300 миллиардов рублей инвестиций. В регионе создадут более трех тысяч новых рабочих мест.