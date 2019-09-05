ФИФА и РФС намерены создать футбольную школу во Владивостоке

Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 4 сентября 2019 г. Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Посетивший Восточный экономический форум президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о планах организации построить во Владивостоке футбольную школу. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что этот проект станет совместным с Российским футбольным союзом.

"Я приехал во Владивосток, чтобы найти место для строительства футбольной школы. Это поразительный регион. Очень красивый. Футбол должен быть везде", - приводит слова Инфантино ТАСС.

Глава РФС Александр Дюков рассказал, что этот проект будет реализовываться совместно с ФИФА. По его словам выбор места связан с перспективами региона. Однако остаются проблемы с инфраструктурой.

"Это и побудило остановить свой выбор на Владивостоке, уже встречались с Инфантино, говорили много и конструктивно", - сказал Дюков.