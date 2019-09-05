FIFA вложит в развитие детского спорта Владивостока 5 млн долларов

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что готов вложить в развитие детского спорта и инфраструктуры Владивостока 5 миллионов долларов.

Глава FIFA, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава РФС Александр Дюков посетили детскую футбольную школу во Владивостоке и стадион "Динамо". По мнению Инфантино, стадион "Динамо" необходимо реконструировать. Глава FIFA заявил о том, что готов инвестировать в развитие детского спорта и спортивной инфраструктуры города 5 млн долларов. Об этом ТАСС рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы разговаривали с Игорем Евгеньевичем Левитиным, который курирует спорт от администрации, что это была бы правильная идея - сделать стадион тысяч на пятнадцать с детской школой и остальным. По моим сведениям, Инфантино готов вложить в детский спорт и строительство детских площадок и манежа во Владивостоке порядка 5 млн долларов. Поэтому его приезд - знаменательное событие", - сказал Кожемяко.

На стадионе "Динамо", который был построен 62 года назад, свои матчи в ФНЛ проводит футбольный клуб "Луч".