Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

"Это катастрофа. Одна из моих личных целей - убить экзамены", - сказал Греф на пленарной сессии Сбербанка.

По его мнению, проблема заключается в том, что оценка выступает практически единственным стимулом для учебы. Школьники привыкают к постоянной системе оценивания и затем, выйдя из школы, уже не способны самостоятельно контролировать свои действия. При отсутствии оценки люди расслабляются и не готовы что-либо делать, пояснил банкир.

Он также привел данные опроса ФОМ и ВШЭ, согласно которым более половины школьников не могут успешно сдать ЕГЭ без репетиторов. Кроме того, 32 процента школьников заявили об отсутствии предметов, полезных для будущей профессии.

44 процента респондентов оценили качество российского школьного образования как среднее, 28 процентов - как плохое, 14 процентов - как хорошее и еще 14 процентов затруднились ответить.

Ранее глава Сбербанка также выступал с критикой школьного образования. В частности, он заявлял, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детям преподают только один предмет, - это пережиток прошлого.