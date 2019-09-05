Глава Забайкалья предложил упростить жизнь инвесторам

Глава Забайкальского края Александр Осипов выступил на Восточном экономическом форуме с предложениями об изменении режима территорий опережающего развития (ТОР) и упрощения госрегулирования для потенциальных инвесторов.

- По словам иностранных инвесторов, у нас сложная система государственного регулирования. Они видят большое количество бумаг, из которых понимают следующее: прямо нельзя, налево нельзя, направо нельзя, назад нельзя, стоять нельзя, но надо двигаться. То есть никаких ответов в этом регулировании не находят. Думаю, что многие требования на территории опережающего развития земельного кодекса, градостроительного кодекса, лесного кодекса стоит отменять и отдавать право решения соответствующим министерствам на максимизацию экономически-социального результата, - отметил Осипов, выступая на сессии "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы".

Как отмечается на официальном портале Забайкальского края, Александр Осипов заявил, что, согласно исследованиям международных организаций, сегодня все большая доля экономического роста инвестиций уходит в специальный режим, специальные условия. И чаще всего в сферу услуг.

- Сегодня Китай создает 35 трансграничных зон, там существует большое количество электронных трансграничных зон, страна создает специальные режимы для финансовых территорий развития соответствующих сервисов. А мы еще не очень понимаем, как это все делать. Россия будет конкурировать за инвестиции, как минимум на Дальнем Востоке, в специальном режиме. Думаю, успех - в консолидации усилий по развитию этих территорий, очень важно добавлять еще полномочия и возможности для системы развития территорий опережающего развития, - сказал глава Забайкалья.

Кроме того, он предложил ввести на площадках ТОР наборы обязательных сервисов и услуг, которые они оказывают.

- Например, создание соответствующих инфраструктур развития для производственного бизнеса, затем и для других сфер услуг. То есть безусловным требованием территории опережающего развития должен стать промышленный парк, предоставляемый на льготных условиях малым и средним компаниям, - подчеркнул Александр Осипов.