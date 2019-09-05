Глава Забайкальского края выступил на Госсовете при президенте РФ

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете под председательством Владимира Путина прошло заседание Государственного совета РФ, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока.

Глава Забайкальского края Александр Осипов выступил с докладом, в котором коснулся темы несбалансированности региональных бюджетов. Субъекты получают дотации, но их не хватает на покрытие расходов по федеральным требованиям и нормативам.

В течение календарного года часть дефицита государственная казна компенсирует, однако регионы не учитывают эти средства при планировании. Возникает бюджетная нестабильность.

Александр Осипов предложил распределять регионам с несбалансированными бюджетами дополнительные средства на исполнение обязательств, возложенных на них федеральным центром.

Кроме того, глава Забайкалья выступил с идеей дополнительно дотировать подготовку проектно-сметной документации для получения финансирования строительства, ремонта и реконструкции объектов по госпрограммам и нацпроектам, а также ввести дотацию на развитие экономики.