Грефа удивила идея выкупа россиянами своих долгов у банков со скидкой

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "странным" предложение по выкупу физическими лицами своих долгов у банков с дисконтом. Ранее такую идею озвучил министр экономического развития Максим Орешкин.

"Я знаю об этой инициативе только из прессы. И для меня она показалась странной", - цитирует высказывание Грефа в кулуарах Восточного экономического форума ТАСС.

Как пояснил банкир, в кредитно-финансовой сфере существует твердая норма - никогда не продавать долг самому должнику. В этом случае можно ожидать злоупотреблений со стороны заемщиков и волну неплатежей, пояснил Греф. А банки будут вынуждены переоценить все риски, соответственно, стоимость кредитов вырастет.

Глава Сбербанка также заметил, что хорошо было бы обсуждать подобные инициативы с банковским сообществом, прежде чем озвучивать их.

Ранее схожую точку зрения на инициативу по выкупу должниками своих долгов высказал и глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, дисциплина российских заемщиков может снизиться.

Министр экономического развития Максим Орешкин, предлагая возможность выкупа должниками своих долгов, говорил также об ответственности банков за рост задолженности россиян. По его мнению, банки предлагают физическим лицам, оказавшимся в трудной долговой ситуации, новые кредитные продукты, которые ведут к еще большей закредитованности. Об этом он говорил на Восточном экономическом форуме. Таким образом, в подобных случаях издержки должны нести не только люди, но и банки. Минэкономразвития готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию, заявил министр.