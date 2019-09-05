Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку

"Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране", - объявил индийский премьер.

Бизнесменам из Индии на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных сферах - энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли, также перечислил Моди."Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 миллиардов долларов", - сказал он.