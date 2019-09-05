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Экономика
05.09.2019 03:06
Текст: Елена Березина

Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе

Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ожидать всплеска интереса можно лишь при росте стоимости нефти.

Фото: Татьяна Андреева
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"Мы ориентируемся на баррель - когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет", - сказал Кобылкин. По словам министра, у бизнеса сейчас не так много денег, чтобы вкладываться в низкомаржинальные проекты.

"На мой взгляд, на сегодняшний день нет, нам лучше было бы заняться трудноизвлекаемыми запасами в традиционных местах добычи углеводородного сырья, таких как Западная Сибирь", - считает он. Кобылкин указал, что сегодня не так много направлений для инвестиций, которые были бы интересны и окупаемы в течение 10-15 лет, и нефтегазовая отрасль в их числе.