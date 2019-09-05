Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе

Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его мнению, ожидать всплеска интереса можно лишь при росте стоимости нефти.

"Мы ориентируемся на баррель - когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет", - сказал Кобылкин. По словам министра, у бизнеса сейчас не так много денег, чтобы вкладываться в низкомаржинальные проекты.

"На мой взгляд, на сегодняшний день нет, нам лучше было бы заняться трудноизвлекаемыми запасами в традиционных местах добычи углеводородного сырья, таких как Западная Сибирь", - считает он. Кобылкин указал, что сегодня не так много направлений для инвестиций, которые были бы интересны и окупаемы в течение 10-15 лет, и нефтегазовая отрасль в их числе.