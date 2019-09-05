Мантуров: Российские компании могли бы построить сети связи 5G

Российские компании потенциально могли бы построить сети связи 5G, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Потенциально - да. Мы давно готовились к этому решению, и наши предприятия имеют потенциал для выполнения задач после принятия решений по предоставлению частот", - цитирует главу Минпромторга ТАСС.

Среди компаний, способных поучаствовать в строительстве сетей 5G, он назвал "Росэлектронику".

Ранее сообщалось, что Минпромторгу было поручено оценить возможности российской промышленности для создания сетей связи пятого поколения. Поручения были даны по итогам совещания с вице-премьером Юрием Борисовым.