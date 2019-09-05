Минздрав РФ разработал школьный учебник по охране здоровья

Минздрав России разработал учебник по охране здоровья, материал в котором будет адаптирован для детей разных возрастов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По ее словам, учебник уже готов, сейчас только дорабатываются нюансы. В нем будут разделы, посвященные здоровому образу жизни, методам оказания первой помощи, мониторингу своего здоровья и другим аспектам, пишет ТАСС. Сковорцова подчеркнула, что материал будет "психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка".

Также в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", Минздрав России прорабатывает изменения в различные школьные дисциплины. Информационные блоки по теме здоровья, по мнению министра, должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие предметы.

"Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы", - отметила глава Минздрава России.