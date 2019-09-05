4-6 сентября 2019 владивосток
Власть
05.09.2019 07:45

Минздрав РФ разработал школьный учебник по охране здоровья

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 5 сентября 2019 г. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 5 сентября 2019 г. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, 5 сентября 2019 г. Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минздрав России разработал учебник по охране здоровья, материал в котором будет адаптирован для детей разных возрастов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Скворцова: В России началась вакцинация новым препаратом от гриппа

По ее словам, учебник уже готов, сейчас только дорабатываются нюансы. В нем будут разделы, посвященные здоровому образу жизни, методам оказания первой помощи, мониторингу своего здоровья и другим аспектам, пишет ТАСС. Сковорцова подчеркнула, что материал будет "психологически правильно подаваться, в том числе правильной лексикой с учетом возраста ребенка".

Также в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография", Минздрав России прорабатывает изменения в различные школьные дисциплины. Информационные блоки по теме здоровья, по мнению министра, должны быть включены в учебники ОБЖ, природоведения, биологии и другие предметы.

"Мы поставили перед собой задачу, чтобы уже в сентябре 2020 года началось обучение по данной программе. Мы это проговорили с Минпросвещения, они к этому тоже готовы", - отметила глава Минздрава России.