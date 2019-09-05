Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя

"Минздрав категорически против, категорически. К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы", - сказала Скворцова.

Если разрешить продавать алкоголь дистанционно, то фактически действующие правила будут нарушаться. Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.

По словам Скворцовой, за последние несколько лет удалось снизить потребление алкоголя на душу населения в 2 раза. Ради этого постепенно вводились определенные ограничения в течение нескольких лет, включая правила продажи алкоголя по территории, по возрасту, по часам продажи. К тому же некоторые регионы дополнительно ужесточили на своей территории федеральные правила. Это давало хорошие результаты, подчеркнула глава Минздрава.