4-6 сентября 2019 владивосток
Экономика
05.09.2019 03:44
Текст: Евгения Шерешевская

На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод

Фото: Григорий Иванников/АО "Гидрострой" Фото: Григорий Иванников/АО "Гидрострой"
Фото: Григорий Иванников/АО "Гидрострой"

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.

Торжественное мероприятие прошло 5 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке на площадке объединенной экспозиции Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО. На Шикотане символическую кнопку старта нажал генеральный директор компании "Гидрострой" Юрий Светликов.

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Строительство рыбоперерабатывающего предприятия на Шикотане очень актуально. Как отметил председатель совета директоров "Гидростроя" Александр Верховский, в ближайшие двадцать лет на Курилах ожидаются массовые подходы сельди иваси и скумбрии. Круглогодично здесь добывают минтай и треску.

"Сегодня мы открываем новый этап в истории Шикотана. Это крупнейший в стране рыбопромышленный комплекс, не имеющий аналогов, способный перерабатывать до тысячи тонн рыбы в сутки", - рассказал Александр Верховский.

Комплекс объединит объекты инфраструктуры морского порта, терминалы отгрузки, добывающий и транспортный флот, а также современное перерабатывающее оборудование.

Все это позволит выпускать мороженую продукцию, в том числе филе из различных видов рыбы и морепродуктов. Мощность производственного холодильника - пять тысяч тонн.

Построен отдельный завод жиромучного производства мощностью до 25 тонн в сутки, который позволит сделать производство безотходным.

Предприятие будет работать круглый год и добавит Южно-Курильскому району 200 новых рабочих мест. Общая численность работников комплекса - 500 человек.

В проект вложено 6,5 миллиарда рублей частных инвестиций.