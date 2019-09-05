На ВЭФ объявили о создании в Приморье центра ядерных технологий

На острове Русском появится международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики.

Соглашение об этом заключили на полях Восточного экономического форума "Росатом", министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ.

В этом центре студенты, аспиранты и ученые Приморского края, а также специалисты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона смогут проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей установок госкорпорации "Росатом".

Документ о создании новой структуры подписали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.