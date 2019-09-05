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Экономика
05.09.2019 05:47
Текст: Евгения Шерешевская

"Нептун" и "Тритон" откроют большие перспективы для Сахалина

Общие геологические запасы нефти месторождений "Нептун" и "Тритон" Аяшского лицензионного участка на Сахалине составили более 500 миллионов тонн нефтяного эквивалента, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть" Андрея Патрушева.

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О потенциале крупных месторождений, открытых за последние два года на Аяшском участке сахалинского шельфа, он рассказал во Владивостоке на V Восточном экономическом форуме, выступая на сессии "Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития".

Месторождение "Нептун", открытое в 2017 году, - одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы нефти составляют 415 миллионов тонн. Добыча на пике оценивается в пять-шесть миллионов тонн в год. Геологические запасы "Тритона" превышают 130 миллионов тонн.

Разработка этих двух месторождений откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры острова.