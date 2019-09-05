4-6 сентября 2019 владивосток
Экономика
05.09.2019 11:11
Текст: Кира Латухина (остров Русский)

Президент анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке

До 2024 года будет реконструировано 40 дальневосточных аэропортов, объявил президент РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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"Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве", - сообщил Владимир Путин.

Новый уровень мобильности нужен для новых стандартов жизни, сказал глава государства. Для Дальнего Востока это развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты.