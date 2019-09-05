Президент анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке

До 2024 года будет реконструировано 40 дальневосточных аэропортов, объявил президент РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве", - сообщил Владимир Путин.

Новый уровень мобильности нужен для новых стандартов жизни, сказал глава государства. Для Дальнего Востока это развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты.