Президент поддержал инициативу камчатского губернатора

На заседании президиума Государственного совета под председательством Владимира Путина, прошедшем во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума, глава Камчатского края Владимир Илюхин поднял вопросы о тарифах на электроэнергию и строительстве на сейсмически опасных территориях, сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Запущенный в 2017 году механизм выравнивания энерготарифов, по словам камчатского губернатора, положительно повлиял на развитие важнейших отраслей экономики, в том числе рыбоперерабатывающей, горнорудной, коммунальной.

"Выравнивание тарифов благоприятно отразилось на инвестиционном климате Камчатского края, а также на развитии преференциальных режимов: ТОР "Камчатка" и "Свободный порт Владивосток", - отметил Владимир Илюхин.

Но действие механизма заканчивается 1 января 2020 года. Чтобы сохранить его положительный эффект в дальневосточных субъектах, глава Камчатского края предложил продлить действие механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию до 2028 года. Владимир Путин поддержал инициативу.

Губернатор Камчатского края также внес предложение об увеличении объемов строительства, объяснив остроту этого вопроса в регионах сложными сейсмическими и климатическими условиями.

Владимир Илюхин считает, что более эффективно строительство новых объектов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. Такой подход позволит быстрее ликвидировать дефицит сейсмостойкости жилья.