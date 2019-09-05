Путин назвал Дальний Восток символом открытости

Азиатско-тихоокеанский регион должен быть безопасным и стабильным. Об этом заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Владимир Путин напомнил, что, определяя долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока в середине 2000-х, власти сделали ставку на максимальную открытость региона и тесную интеграцию в пространство АТР. "А если смотреть шире - то и всего мира", - добавил он. Президент назвал это "крутым историческим поворотом", ведь раньше здесь были закрытые территории преимущественно военного значения, что отразилось на их социально-экономическом развитии, которого не было.

"Ситуация кардинально поменялась. Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения", - заявил российский лидер. Но это было бы невозможно без укрепления атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества в АТР, сказал он, подчеркнув, как важно, чтобы общий регион был безопасным и стабильным.

Президент отметил, что в этом году на ВЭФ приехали свыше 8,5 тысячи участников из 65 стран - по сравнению с первым форумом представительство увеличилось более чем вдвое. И в этом - свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к возможностям для сотрудничества.