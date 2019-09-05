Путин: Отношения РФ и Японии стабильны и динамично развиваются

Двусторонние отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а многие начинания реализуются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Наши договоренности, в том числе достигнутые совсем недавно в Осаке, всего два месяца назад, реализуются", - цитирует РИА Новости российского президента. Владимир Путин также подчеркнул, что рад возможности встретиться с Абэ на полях ВЭФ, чтобы поговорить о двусторонних отношениях.

Отметим, что переговоры лидеров двух стран проходят в четверг во Владивостоке. Стороны планируют не только обсудить состояние дел, но и наметить дальнейшие шаги в развитии двусторонних связей.