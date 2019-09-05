Путин ответил Абэ про мирный договор

Россия и Япония будут стремиться к заключению мирного договора, сказал президент РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума, где ранее японский премьер Синдзо Абэ призвал, наконец, сделать этот исторический шаг.

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора", - продолжил Путин. "Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - пояснил он.

"А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: доброе слово - это хорошо, доброе слово и Smith&Wesson действуют гораздо эффективнее. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать", - объяснил российский лидер.

"Но мы действительно, и я, и Синдзо, хотим ее решить, и как бы сложно это ни было, на основе Декларации 1956 года будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - заключил Владимир Путин.