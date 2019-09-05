Путин поблагодарил Абэ на японском языке

На полях Восточного экономического форума президент России побеседовал с премьер-министром Японии.

Синдзо Абэ на форуме уже четвертый год: как сказал в свой первый визит, что сможет приезжать ежегодно, так и делает. Лидеры регулярно встречаются и Владимир Путин считает это полезным.

Российский президент сразу поблагодарил Абэ за слова сочувствия жителям Красноярского края и Иркутской области в связи с лесными пожарами. Сегодня он предложил обсудить двусторонние отношения, которые охарактеризовал как стабильные, а также поговорить о договоренностях, которые уже реализуются. И, конечно же, наметить дальнейшие шаги в развитии двустороннего союза.

Японская делегация самая представительная из иностранных на форуме, ранее рассказывали в Кремле. И Путин подчеркнул, что в работе ВЭФ участвуют свыше 500 японских чиновников и бизнесменов.

Поблагодарив за содействие для успешного проведения саммита "двадцатки" в Осаке, Абэ заметил, что хотя со встречи там прошло всего два месяца, договоренности реализуются. В частности, речь о посещении мест захоронений бывшими жителями на Курильских островах, начало крупных проектов совместной хозяйственной деятельности.

Японский лидер заявил о желании углубить межрегиональные обмены в широких областях, по его мнению они могут стать "фундаментом дальнейших японо-российских отношений".

"Сегодня я рассчитываю на откровенные обмены мнениями по двусторонним вопросам, начиная с проблемы заключения мирного договора, а также по международным вопросам, ориентированным на будущее", - заявил Абэ.

"Arigato", - по-японски поблагодарил Путин.