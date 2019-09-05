Путин пообещал ипотеку под 2 процента молодым семьям на Дальнем Востоке

Глава государства заявил, что стоит задача значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступно. При этом Дальний Восток не должен терять людей, он должен их приобретать.

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, чтобы молодые семьи брали ее под 2 процента годовых для покупки жилья в дальневосточных регионах", - объявил глава государства. Недавно была введена ставка в 5 процентов, но вчера на Госсовете "коллеги убедили меня, что этого недостаточно", сказал он.

"Мы не можем сделать это по всей стране, да это и потеряет смысл, цель привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", - продолжил Путин.

"Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на 5 лет", - сказал глава государства. И распространить ее на первичный рынок, то есть на вновь возводимые объекты и индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял "дальневосточный гектар". Источник - средства госпрограммы развития Дальнего Востока и фонда развития Дальнего Востока, заключил он.