Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказал, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения.

Это было на встрече в японской Осаке. "Ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе, у США, такого оружия нет", - поделился Путин.

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим", - рассказал президент РФ. Но Трамп покупать не стал. "Они говорят, что сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - обосновал российский лидер.

Путин также напомнил, что США не ратифицировали Договор о запрещении ядерных испытаний и еще говорят о планах по размещению оружия в космосе. "Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Но пока наши американские партнеры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат, и ничего здесь нового нет", - сказал он.