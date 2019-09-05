Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

На просьбу прокомментировать заявление украинского лидераа Владимира Зеленского, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает иностранное финансирование, Владимир Путин сказал, что не слышал этих слов. "Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко", - предостерег он.

"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ. Ведь это парламентская оппозиция и ее поддерживает множество избирателей. "Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то "закручивание гаек" в этом смысле", - полагает он. Тем более что эти оппозиционеры действуют по закону, а "не бегают по площадям, не требуют невозможного".

"На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - заключил президент.

После пленарного заседания Путин провел отдельную встречу с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, который присутствовал и на пленарном заседании.