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05.09.2019 13:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

Текст: Кира Латухина (остров Русский)
Если киевские власти станут преследовать оппозицию, то наступят на грабли, на которые наступило прежнее руководство. Об этом заявил президент РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

На просьбу прокомментировать заявление украинского лидераа Владимира Зеленского, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получает иностранное финансирование, Владимир Путин сказал, что не слышал этих слов. "Но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента господина Порошенко", - предостерег он.
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"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ. Ведь это парламентская оппозиция и ее поддерживает множество избирателей. "Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то "закручивание гаек" в этом смысле", - полагает он. Тем более что эти оппозиционеры действуют по закону, а "не бегают по площадям, не требуют невозможного".

"На мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - заключил президент.

После пленарного заседания Путин провел отдельную встречу с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, который присутствовал и на пленарном заседании.

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