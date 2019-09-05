Путин призвал сделать Дальний Восток глобальным центром высоких технологий

Российский Дальний Восток должен соответствовать уровню цифровой индустрии в мире. Об этом заявил президент РФ на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В АТР проживает свыше половины всех интернет-пользователей планеты, отметил Владимир Путин. "Наш Дальний Восток должен соответствовать уровню цифровой инфраструктуры и стандартам в этой области, которые задаются сейчас в мире, включая проникновение скоростного интернета", - поставил задачу он.

Глава государства поручил правительству учесть это при реализации нацпрограммы "Цифровая экономика России". На Дальнем Востоке должны быть все возможности для доступа к дистанционному образованию, телемедицине, информационным ресурсам, электронным услугам, цифровым платформам и сервисам, которые открывают новые горизонты для бизнеса, подчеркнул он.

"Нам нужна здесь цифровая среда, соразмерная масштабу вызовов времени и стремительных технологических перемен в мире", - объявил Путин.

"Российский Дальний Восток должен стать одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций, новых индустрий и отраслей, а значит, и сосредоточением передовых качественных рабочих мест для квалифицированных специалистов", - также сказал президент.