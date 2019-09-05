Путин: Вопрос обмена заключенными между РФ и Украиной скоро будет решен

В кулуарах Восточного экономического форума президент России провел отдельную встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил он.

"Безусловно, вы успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело", - сказал Владимир Путин. "В Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе", - заметил Медведчук.

"Мы работаем над этим", - подтвердил российский лидер.

Медведчук рассказал о визите в Лефортово к украинским заключенным Станиславу Клыху и Николаю Карпюку. "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

Клых и Карпюк - члены запрещенной в России украинской националистической организации.

Речь на встрече также шла об экономике. Путин назвал Россию лучшим рынком сбыта украинских товаров, а Медведчуку предложил приезжать на ВЭФ почаще."По поводу Владивостока: эта тема более близка мне. Я вспомнил студенческие годы. Еще в сфере советских студенческих стройотрядов я когда-то здесь работал, бывал. Сравнивать Владивосток того периода и сегодняшний - это небо и земля", - похвалил украинский политик.

"Наша перспектива - и российские рынки, и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - заключил Медведчук.