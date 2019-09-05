Путин заявил об общих геополитических интересах с Китаем

Президент России заявил о совпадении геополитических интересов с Китаем. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума.

Китайские партнеры - самые крупные инвесторы в экономику региона, отметил президент РФ. "Самое главное, что мы не просто говорим о совпадении наших геополитических интересов, что, безусловно, очень важно, а занимаемся конкретной работой, добиваемся хороших результатов, видим перспективы и уверенно идем вперед", - констатировал он.

"Активно работаем в укреплении международных институтов и систем безопасности. Сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене", - перечислил Путин и передал самый искренний и дружеский привет председателю КНР.

Вице-премьер Госсовета, в свою очередь, передал Путину привет от Си Цзиньпина и отметил, что и Москва, и Пекин уделяют большое внимание поставкам сельхозпродукции в Китай, и сотрудничество в этой области - многообещающее. Но есть и другие точки роста. "Например, транснациональная электронная коммерция, - сказал Ху Чуньхуа. - Мы знаем, что для этого необходимо повышать уровень упрощения оформления таможенных процедур. И мы уверены в достижении этой цели, которую вы с председателем Си Цзиньпином поставили перед нами".