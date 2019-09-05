"Русская рыбопромышленная компания" обновит флот за пять лет

Инвестиционная программа компании предполагает строительство 11 современных супертраулеров, 10 из них - в рамках госпрограммы инвестиционных квот.

"Отрасль давно ждала программу господдержки, и мы оцениваем ее очень положительно. Мы один из лидеров по строительству нового и качественного флота. Ожидаем приход первого судна в конце следующего года - надеюсь, удастся показать его здесь, на форуме. Потом - каждый год по два новых судна, то есть за пять с половиной лет мы построим весь наш флот", - рассказал Кирсанов. Объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей.

Еще одно инвестиционное направление - строительство береговых перерабатывающих заводов. Два из них будут находиться в Мурманске, один - на Дальнем Востоке. Суммарный объем инвестиций в проекты - 2,5-3 миллиарда рублей.

РРПК работает с механизмами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивостока. По словам Федора Кирсанова, они очень нужны и эффективны.

"Есть ряд сложностей, но мы работаем в тесном контакте с Корпорацией развития Дальнего Востока, чтобы все вопросы оперативно решались. В первую очередь нужны более четкие сроки по развитию инфраструктуры. Не все получается вовремя, а без инфраструктуры нам сложно запускать производство. Также нужно думать о простых жизненных вещах - например, общежитиях для сотрудников, чтобы людям было проще добираться до работы. Уверен, что корпорация быстро найдет решение всех вопросов", - отметил глава РРПК.

В отрасли сохраняются несколько административных барьеров. Это, в частности, возможность перегруза в море в зонах укрытия. Сейчас закон о границе запрещает это делать.

"Это серьезный для нас удар, мы теряем много времени, уходя в другие места для перегруза. Это потеря доходов компании, зарплат, налогов, - рассказал Федор Кирсанов. - Доработки к закону сейчас обсуждаются, надеюсь, они будут приняты".

Также у РРПК есть ряд предложений по сертификации продукции, чтобы она могла выходить на новые рынки.

"Мы в тесном контакте с Росрыболовством, нас и слышат, и понимают, и Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству активно работает, чтобы донести позицию отрасли до регулятора", - заключил Кирсанов.