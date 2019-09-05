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05.09.2019 04:41
Проект: В регионах

У забайкальцев появился особый "Голос"

Текст: Дина Непомнящая
Сайт "Голос забайкальца" начал работу в тестовом режиме. Система позволит жителям Забайкальского края отправлять обращения в местные органы власти.

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Меркулов, портал принесет практическую пользу для всего региона.

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- Этот сайт позволит оперативно и открыто работать органам местного управления, исполнительной власти Забайкальского края с теми сообщениями, которые идут от граждан. Действующим законодательством предусмотрен срок рассмотрения такого обращения в течение 30 дней, кроме того человек практически не может его отслеживать. С помощью сайта в онлайн-режиме будет видно, где находится сообщение человека, который его рассматривает. Фактор открытости будет приводить чиновников к большей ответственности. Более того, здесь предусмотрена возможность обратной связи, можно обжаловать ответ, после чего реагирование будет применено к ответственным структурам, - сказал Сергей Меркулов.

Зарегистрироваться на сайте забайкальцы смогут с помощью портала "Госуслуги", через электронную почту или смс. После авторизации гражданин выбирает рубрику, тему обращения и отправляет сообщение. А потом через личный кабинет отслеживает его судьбу. Пока письмо проходит через инстанции в поисках решения, пользователь получает оповещения.

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- Если гражданин доволен ответом, то он закрывает свой вопрос, если нет, может отправить его на повторное рассмотрение, - пояснил Сергей Меркулов.

До конца сентября на сайт планируют добавить новые модули: "Народная карта" и "Оценка". На карте отобразятся все обращения граждан в разбивке по рубрикам и будет указано на какой стадии решения они находятся. Благодаря чему проблемы региона будут видны всем. В "Оценке" пользователи смогут выставить рейтинги главам муниципалитетов, руководителям учреждений социальной сферы и другим представителям власти.

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