В Якутии будут развивать атомную энергетику

В Якутии построят атомные электростанции малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200.

Соглашение об этом власти республики заключили с госкорпорацией "Росатом" на Восточном экономическом форуме.

Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев договорились о подготовке технико-экономического обоснования, проведении проектно-изыскательских работ, разработке финансовой модели проекта и определении площадки для размещения станций на территории региона, сообщается на официальном информационном портале Якутии.

Строительство атомных электростанций малой мощности позволит повысить эффективность и надежность энергоснабжения, обеспечить доступным, надежным и качественным электроснабжением отдельные населенные пункты республики, преимущественно отдаленные.

У "Росатома" есть большой опыт применения малых модульных реакторов для российского ледокольного флота. А сейчас госкорпорация предлагает проект наземной атомной электростанции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200. Она предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий. Станцию отличают компактность и модульность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности.