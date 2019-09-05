В музее "Владивостокская крепость" открылась первая экспозиция

Открытие первой экспозиции федерального музея-заповедника "Владивостокская крепость" прошло сегодня в рамках V Восточного экономического форума.

- Экспозиция "Владивосток. Время крепости" общей площадью 250 квадратных метров будет выполнять функцию визит-центра Владивостокской крепости. Посетители познакомятся с фортификационными объектами нашего города и узнают о судьбах людей, причастных к созданию крепости, а также получат представление об этапах грандиозного строительства и масштабах оборонительного комплекса, - рассказал пресс-секретарь Приморского государственного музея имени В.К. Арсеньева Евгений Горохов.

Среди экспонатов оружие солдат рубежа XIX-XX веков, письма, документы и исторические снимки. Один из самых интересных элементов - гранд-макет, который воспроизводит территорию полуострова Муравьева-Амурского и острова Русский 1914-1916 годов.

Для посетителей экспозиция откроется только с 12 сентября, но участники ВЭФ-2019 получили уникальный шанс увидеть ее первыми. В торжественной церемонии принял участие заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

Задача музея-заповедника сберечь объект культурного наследия федерального значения "Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости". Этот памятник архитектуры построили конце XIX - начале XX века. Крепость - одно из самых мощных фортификационных сооружений мира.

Планируется, что музей станет новой точкой притяжения туристов.