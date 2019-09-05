В октябре заработает "зеркальный реестр" проверок малого бизнеса

В октябре должен заработать "зеркальный реестр" проверок малого бизнеса. Он даст предпринимателям возможность в онлайн-режиме сообщать через портал бизнес-навигатора о тех проверках, которые у них были.

Об этом "РГ" на Восточном экономическом форуме рассказал глава Корпорации МСП Александр Браверман. "94% проверок сегодня - внеплановые, и это определенная проблема для бизнеса", - добавил он.

Реестр протестирован более чем на 150 предпринимателях, создан специальный программный продукт. Он также будет полезен контрольно-надзорным органам.

По словам Бравермана, они смогут обобщить и проанализировать ошибки, которые делают предприниматели, и составить пошаговый план, как в будущем этих ошибок избежать. Реестр будет стимулировать бизнес-сообщество к риск-ориентированному подходу, тогда количество проверок уменьшится, полагает Браверман.