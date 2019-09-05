Видеотрансляция: Владимир Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ-2019

Началось центральное событие Восточного экономического форума-2019 - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Одной из главных тем выступления главы государства станет ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока. Путин пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты, изложит подходы Москвы к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, российский лидер намерен затронуть вопрос о принципах свободной торговли на основе норм ВТО. "Будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству", - рассказывал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

На пленарном заседании также выступят президент Монголии, премьер-министры Индии, Малайзии и Японии.