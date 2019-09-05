Новости

"Почта России" и японская Itsumo запустят торговую онлайн-площадку 12:19
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 12:18
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
Премиальный тягач КамАЗа: стала известна дата выхода 12:01
Назван признак скорого инфаркта 11:56
В Вологодской области возбудили дело после пропажи двухлетней девочки 11:55
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году 11:54
Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс 11:53
Новые станции метро в Петербурге будут работать в тестовом режиме 11:51
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным 11:44
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку 11:42
Самолет "Руслайна" вновь совершил экстренную посадку в Воронеже 11:37
У продолжения "Лары Крофт" появились режиссер и дата премьеры 11:31
Владимир Якушев: Субъектам ДФО нужно больше строить 11:26
Путин назвал Дальний Восток символом открытости 11:26
Петербуржец обстрелял детский сад и ранил одного человека 11:25
Программу действий по интеграции президенты СГ подпишут в декабре 11:22
СМИ раскрыли размер премиальных игроков РПЛ 11:18
Курс доллара опустился ниже 66 рублей 11:15
Умер последний глава Госкино СССР Александр Камшалов 11:12
Александр Козлов: Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают 11:11
Президент анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке 11:11
В музее "Владивостокская крепость" открылась первая экспозиция 11:05
В Карелии не готова смета на 19 объектов по федеральной программе 11:04
Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в матче суперфинала Евролиги 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 11:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году

Текст: Максим Домчев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На проходящем Восточном экономическом форуме глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что Владивосток может побороться за право проведение Олимпиады 2036 года.

FIFA вложит в развитие детского спорта Владивостока 5 млн долларов

Об этом губернатор Приморья рассказал ТАСС. По его мнению, это хорошая идея и времени на подготовку заявки еще достаточно. "Лет через пять надо будет этим заняться", - сказал Олег Кожемяко.

Ранее об этой идее высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он отметил, что для того, чтобы претендовать на Игры-2036, Владивостоку необходимо обеспечить всю необходимую инфраструктуру до момента подачи заявок.

Спорт Олимпийские игры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине