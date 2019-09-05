Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году

На проходящем Восточном экономическом форуме глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что Владивосток может побороться за право проведение Олимпиады 2036 года.

Об этом губернатор Приморья рассказал ТАСС. По его мнению, это хорошая идея и времени на подготовку заявки еще достаточно. "Лет через пять надо будет этим заняться", - сказал Олег Кожемяко.

Ранее об этой идее высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он отметил, что для того, чтобы претендовать на Игры-2036, Владивостоку необходимо обеспечить всю необходимую инфраструктуру до момента подачи заявок.