Военные построят в Комсомольске-на-Амуре еще одну дамбу

У Комсомольска-на-Амуре продолжается повышение уровня воды. За последние сутки, по данным Дальневосточного УГМС, она поднялась на девять сантиметров и достигла отметки 787 сантиметров. Для защиты города от паводка военнослужащие Восточного военного округа начали сооружать еще одну временную дамбу.

Ранее они завершили строительство защитных сооружений в двух районах города. Новую дамбу возводят на улице Безымянной в Комсомольске-на-Амуре. В работе задействованы больше 50 человек.

"Большая вода вплотную подошла к постройкам, в связи с чем дамба возводится на территории их придомовых участков", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО.

Длина дамбы должна составить больше километра, а высота не меньше девяти метров. Уже сейчас туда уложили более восьми тысяч мешков с песком. Завершить сооружение необходимо прежде, чем Амур у Комсомольска поднимется до 820-850 сантиметров. Это прогноз уже на ближайшие дни.

Кроме того, военные помогают строить дамбы комсомольскому авиационному заводу.

Тем временем



У Хабаровска уровень Амура продолжает снижаться. За последние сутки ушло пять сантиметров воды. Она опустилась до отметки 619 сантиметров.