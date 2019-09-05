На V Восточном экономическом форуме глава Забайкальского края Александр Осипов и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали дополнительное соглашение к ранее заключенному договору о финансовой поддержке переселения граждан из аварийного жилья. За три года регион получит 856,8 миллиона рублей.

В 2019-м Забайкальскому краю выделят свыше 216 миллионов рублей, в 2020-м и 2021-м - по 320 миллионов рублей.

"В целом по программе в Забайкальском крае предстоит переселить 4,8 тысячи граждан, занимающих 85 тысяч квадратных метров жилой площади. Эта работа началась", - отметил Константин Цицин.

Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ добавил, что для решения проблемы аварийного жилья Забайкалью необходимо порядка 4,5 миллиарда рублей. Четыре миллиарда обеспечит Фонд.