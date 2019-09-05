Забайкалье впервые участвует в ВЭФ в качестве дальневосточного региона

Забайкальский край впервые как регион в составе ДФО принимает участие в работе V Восточного экономического форума, проходящего 4-6 сентября во Владивостоке.

Посетители павильона края на "Улице Дальнего Востока" знакомятся с историей развития территории, культурой населяющих ее народов. Гости могут совершить интерактивное путешествие по тайге и степям Забайкалья, побывать на дне озера, в горнорудном карьере и в шахте, в багуловой роще и на вершине горы Кодар, ощутить индустриальную мощь Байкало-Амурской магистрали. В центральной части павильона представлены презентационные материалы о ведущих предприятиях края и инвестиционных проектах. Здесь можно ознакомиться с информацией о горнорудном производстве и агропромышленном комплексе - потенциальными драйверами экономического роста региона.

Павильон уже посетили вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В рамках деловой программы ВЭФ правительство края подписало несколько соглашений с представителями бизнеса. Одно из них - о взаимном сотрудничестве с ООО "Корпорация Мосстройтранс". Документ предполагает вложение более пяти миллиардов рублей в проекты на территории региона, также порядка 300 миллионов будет направлено в социальную сферу - на поддержку проектов, которые реализуются в здравоохранении, культуре, образовании, спорте.

Еще один документ глава региона Александр Осипов подписал с банком "Финансовая Корпорация Открытие". Соглашение предполагает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов для увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики и сотрудничество в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Речь также идет о поддержке банком реализации нацпроектов и госпрограмм края, предусматривающих мероприятия по инфраструктурному развитию, жилищному строительству и благоустройству, реформированию ЖКХ. Предусмотрены и другие аспекты взаимодействия.

- ВЭФ является приоритетной площадкой для привлечения инвесторов, - подчеркивает Александр Осипов. - Участие в форуме дало значительный толчок в развитии дальневосточных субъектов, и сегодня Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны. Наша задача - использовать этот потенциал, чтобы дать импульс инвестиционному, экономическому, социальному развитию региона. Очень важно для Забайкальского края, который на долгое время выпал из экономической, инфраструктурной, социальной, международной, культурной повестки страны, вернуть его на эту широкую дорогу различных событий и благодаря этому возродить к нему интерес.