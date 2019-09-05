Жители Курил ощутили подземный толчок

Два землетрясения произошли рядом с островом Симушир, входящим в среднюю группу Большой Курильской гряды. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр первого подземного толчка магнитудой 4,2 находился в 73 километрах юго-восточнее острова. Через три минуты после первого последовало второе землетрясение с эпицентром в 91 километре юго-восточнее Симушира.

Угрозы цунами эти сейсмические события не создали. Но второй подземный толчок ощутили жители поселка Курильск на острове Итуруп, расположенном южнее Симушира. Специалисты оценили силу этого землетрясения в три балла.