Для слабовидящих в рамках проекта "Реабилитация туристическими тропами" теперь устраивают аудиоэкскурсии по городу и вручают небольшие объемные макеты зданий, о которых идет речь. Так люди с недостатком зрения получают почти полную краеведческую информацию. Звучит суховато, но вы бы видели, как внимательно незрячие слушают гида, а потом нетерпеливо ощупывают макеты.

- Мы при первом удобном случае пытаемся куда-то поехать, - рассказала "РГ" руководитель проекта "Реабилитация туристическими тропами" Марина Рощина. - Человек во время этих поездок начинает делать то, до чего у него дома руки не доходят. Начиная с ориентации в транспорте, знакомства с новым помещением. Для нас, невидящих, очень важно получить дополнительные впечатления, хочется сформировать полную картинку. Как незрячим показать архитектуру? Вот придумали печатать на трехмерном принтере объемные макеты реальных объектов.

- Я еще помню город, когда был зрячим, - поделился с "РГ" Дмитрий Померанцев. - Но на сегодняшней экскурсии был православно-исторический уклон, и мы побывали там, где я не был, - в кафедральном соборе Александра Невского и Успенском храме на территории Печерского монастыря. Приехав с экскурсии, я смог пощупать макеты зданий. Например, кремлевской башни. Я понял, что бойницы находились на разных уровнях для удобства обороны.

Стоит отметить, что такие проекты есть пример плодотворной кооперации и незрячих, и "обычных" людей. Инвалиды интегрируются в нормальную жизнь, а ведь именно это и есть цель реабилитации.