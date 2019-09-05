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05.09.2019 20:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Билет, который знает все

Родители школьников в Перми теперь могут следить за перемещением своих детей на общественном транспорте
Текст: Инесса Суворова ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
В Перми появились "умные проездные". К привычной опции оплаты проезда безналичным расчетом у пенсионеров, школьников и студентов появилась возможность пополнения денежных средств удаленным способом, то есть через банкоматы и онлайн-сервисы.
Дома мама уже знает, что дочь-студентка едет в автобусе номер 554. Пора греть ужин. Фото: Инесса Суворова Дома мама уже знает, что дочь-студентка едет в автобусе номер 554. Пора греть ужин. Фото: Инесса Суворова
Дома мама уже знает, что дочь-студентка едет в автобусе номер 554. Пора греть ужин. Фото: Инесса Суворова

Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, если пассажир зарегистрируется в личном кабинете на сайте "Гортранса", то сможет не только оплачивать поездки через интернет, но и видеть всю историю пополнений, списаний, количество оставшихся поездок. Кроме того, можно даже узнать информацию о виде транспорта, на котором перемещается пассажир.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Это особенно удобно для родителей школьников, которые могут посмотреть информацию о каждой поездке своего ребенка - дату, время, номер маршрута, наименование перевозчика.

Кстати, с этого года ученики Перми получили еще одно усовершенствование - "карту школьника", с помощью которой можно оплачивать сразу несколько услуг. Кроме проезда на общественном транспорте документ позволяет производить безналичные расчеты за питание в столовой и оплачивать услуги дополнительного образования. Встроенный в ней чип также поможет пройти на территорию школы и воспользоваться услугами библиотеки.

Как пояснили в городском департаменте образования, к 1 сентября такими карточками обеспечены все первоклассники, до нового года ими смогут обзавестись учащиеся вторых классов, позже к ним присоединятся ребята 3-4-х классов. К началу следующего учебного года подобные платежные документы будут у всех пермских школьников.

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До недавнего времени расплачиваться за проезд в транспорте безналичным способом могли только пассажиры льготной категории: школьники, студенты, пенсионеры. В мае этого года в городе стартовал пилотный проект, участниками которого стали автобусы тринадцати маршрутов. Их пассажиры оплачивали проезд, используя обычные банковские карты.

Как показали первые месяцы работы, новшество очень понравилось горожанам. Количество пассажиров, оплачивающих проезд с помощью валидаторов, через месяц выросло почти вдвое. Но повсеместно вводить такой способ оплаты администрация пока не готова. Для этого надо вносить дополнительные пункты в договор с перевозчиками, которые пока не очень приветствуют изменения.

А как в других регионах

Происходит "детская цифровизация" и в Свердловской области. В этом году школьники смогут получить свои первые пластиковые карты. Выдает их местный банк ученикам всех возрастов: с 1-го по 11-й класс, в рамках социального проекта, который направлен на повышение финансовой грамотности подрастающего поколения. С помощью "карты школьника" ребята смогут не только оплачивать обеды и карманные расходы: платежное средство одновременно является и электронным пропуском в учебное заведение, а где-то даже послужит читательским билетом.

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К слову, контролировать расходы детей будут именно родители: карта будет привязана к собственному счету одного из них. Таким образом мамы или папы смогут ограничивать сумму, которую может потратить их чадо. Кроме того, у программы есть и бонус в виде десятипроцентного кешбэка на родительский счет за покупки в категории "детские товары".

В Башкирии в ближайшие две недели 350 тысяч школьников получат электронные карты, которые можно использовать как для входа в школу, так и для покупки перекуса в буфете. К пластику также привязали транспортное приложение "Алга", и теперь ученикам не нужно приобретать дополнительно проездной для поездок на автобусе. Для особо забывчивых детей за отдельную плату (150-200 рублей) родители могут приобрести еще и брелок для телефона или ключей или обычный браслет на руку с вшитым туда чипом. Их можно использовать вместо пластиковой карты. Главное преимущество новшества для родителей в том, что с помощью специального приложения они смогут узнать, во сколько ребенок зашел в школу и вышел, ходил ли на обед.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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В ближайшее время взрослые смогут увидеть и оценки ребенка: в регионе запустили пилотный проект по созданию в школах единой информационной системы, которая объединит управление питанием, контроль за посещаемостью и успеваемостью (электронный дневник), а также мобильное приложение для родителей.

А вот в саратовских школах электронные карты применяются только для пропуска ученика и оплаты питания. Использовать их для оплаты проезда на общественном транспорте невозможно, поскольку большинство автобусов в областном центре до сих пор не имеют соответствующего оборудования. На муниципальном электротранспорте мобильные терминалы для безналичной оплаты проезда появились год назад, а проезд на большинстве автобусов и маршруток оплатить по-прежнему можно только наличными.

Подготовили Айгуль Камаева, Андрей Куликов, Мария Лисина.

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