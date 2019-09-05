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05.09.2019 10:31
Проект: В регионах

Достойный выбор

Президент Группы компаний "АКОМ" возглавил Союз работодателей Самарской области
Текст: Инга Горина (Самара)
Фото: Пресс-служба ГК "Аком" Новый президент Союза работодателей обозначил необходимость привлечения в регион мировых технологий Фото: Пресс-служба ГК "Аком"
Новый президент Союза работодателей обозначил необходимость привлечения в регион мировых технологий Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

На общем отчетном собрании Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" избран новый президент Союза. Им стал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев. На мероприятии присутствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "У Николая Михайловича колоссальный опыт активной работы в составе Правления Союза, я рассчитываю, что эта активность приумножится. Есть опыт производственный, опыт внедрения инновационных подходов, и этот опыт может оказаться полезным для многих участников Ассоциации", - отметил глава региона.

Николай Михайлович поблагодарил членов совета за оказанное доверие, а кроме того озвучил свою позицию по ключевым направлениям развития самарской промышленности. В своем выступлении Николай Михайлович отметил, что многие предприятия пока отстают от западных компаний, уступают в конкурентной борьбе, поэтому необходимо привлекать лучшие мировые практики и технологии.

- Мы уже трижды успешно прошли такую практику, - рассказал Николай Игнатьев. - Тут можно применять разные формы - от покупки технологий до создания совместных предприятий. Настало время разработки программы по их поддержке, по выращиванию глобальных компаний.

Взаимодействие промышленных предприятий с высшей школой, с НИИ - еще одно важное направление. "Достижения высшей школы, прикладной науки должны внедряться в производство. Только при этом условии мы можем двигаться дальше", - подчеркнул новоизбранный президент Союза работодателей.

Николай Игнатьев - известный предприниматель, в течение 17 лет возглавляющий созданную им уникальную компанию по производству и реализации аккумуляторных батарей мирового уровня качества. Активный общественный деятель и благотворитель. Является первым вице-президентом международной ассоциации производителей химических источников тока "Интербат", членом международной ассоциации производителей аккумуляторных батарей "EUROBAT", членом Правлений Общероссийской общественной организации "РСПП".

Поздравляем Николая Михайловича с избранием на ответственный пост президента Ассоциации "Союз работодателей Самарской области"! Это заслуженное признание высокого авторитета, профессионализма, исключительных деловых качеств, которые вкупе с созидательной энергией будут способствовать улучшению бизнес-климата в регионе, решению масштабных задач, направленных на развитие отечественной промышленности.

На правах рекламы

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