Суд в Мордовии отказал в УДО экс-сотруднику ФСО, убившему инкассатора

В четверг Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) участнику банды грабителей - экс-сотруднику федеральной службы охраны (ФСО) Алексею Глотову. Он был осужден к 21 году лишению свободы по резонансному делу о нападении на инкассаторов в Подмосковье, совершенному в феврале 2004 года.

Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе суда. Алексей Глотов отбывает наказание в исправительной колонии №5 УФСИН по РМ. Ходатайство об УДО было подано в июле текущего года. На тот момент Глотов провел в местах лишения свободы 15 лет. Основанием для отказа стало взыскание, наложенное на осужденного в колонии, а также позиция потерпевших, возражавших против досрочного выхода Глотова на свободу.

Напомним, что 24 февраля 2004 года на Минском шоссе в Подмосковье были ограблены инкассаторы. Участниками бандитского налета оказались бывший сотрудник ФСО Алексей Глотов и экс-спецназовец, участник боевых действий в Чечне Дмитрий Аушев. Именно они руководили преступной группой.

Смоленский предприниматель Аушев был осведомлен о систематической перевозке из Москвы крупных сумм денег для выплаты рабочим Гагаринской промышленно-строительной компании в Смоленске. Он поделился информацией с менеджером одной из московских фирм Алексеем Глотовым, который уже был судим за бандитизм и освободился по УДО буквально за неделю до этого. План нападения созрел быстро. Глотов, Аушев и еще несколько человек, одетые в камуфляж и маски, устроили засаду на инкассаторов на 102-м километре Минского шоссе. Сначала налетчики обстреляли машину из пулемета, а после ее остановки бросили под колеса две гранаты. Один из охранников, штатный работник милиции, погиб на месте, двое других получили тяжелые ранения и не могли оказать сопротивления. Добычей грабителей стали 2 миллиона рублей и ружье "Сайга".

В 2006 году Алексей Глотов был осужден к 21 году лишения свободы. Среди инкриминируемых ему статей УК РФ: бандитизм, разбой, убийство и покушение на убийство, незаконное приобретение и хранение оружия, а также хищение оружия. Его подельник Дмитрий Аушев получил 17 лет заключения.

Последний фигурант, осужденный по этому делу, один из соучастников Глотова и Аушева Валерий Великанов скрывался от наказания 7 лет. В 2011 году он получил 13,5 лет колонии строгого режима.