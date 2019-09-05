Суд в Мордовии отказал в УДО экс-сотруднику ФСО, убившему инкассатора

Новости

Врач перечислила популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела 15:20
МИД: Ситуация с задержанием сотрудника ОДК в Италии на контроле посольства РФ 15:17
Обновленный Hyundai Solaris: первые фото салона 15:17
Под Астрахань ПВО применили сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами 15:13
В Крыму пропал пассажир затонувшего прогулочного катера 15:04
Kia Sportage установил новый рекорд продаж в России 15:01
Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян 14:59
Белорусские военные успешно провели учения "Боевое содружество-2019" 14:50
Американец спрятал автомобиль от урагана "Дориан" на собственной кухне 14:40
ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП 14:37
Москвичи могут выбрать имя для новой вылетной магистрали 14:36
Названы новые сроки открытия станций метро в Петербурге 14:36
В московское метро в День города можно будет пройти за 1 рубль 14:31
В Дагестане будут выпускать туристические электромобили 14:30
Градозащитники просят защитить уничтожаемый исторический ландшафт Пскова 14:30
Определен лучший кинокомикс в истории кино 14:26
Глава Маланкарской церкви: Я потрясен искренней верой россиян 14:22
Возбуждено дело о пропаже вылетевшего с Ямала вертолета 14:15
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии 14:15
Во французском Сенате нашли бюст Гитлера 14:12
Петришенко и Мезенцев обсудили сотрудничество Беларуси и России 14:11
В Марий Эл мужчину оштрафовали за культовые церемонии на огороде 14:07
Система аукционов выведет лесную отрасль из тени 14:07
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего 14:05
Главные новинки грузового автосалона Comtrans-2019 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Мордовии отказал в УДО экс-сотруднику ФСО, убившему инкассатора

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В четверг Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) участнику банды грабителей - экс-сотруднику федеральной службы охраны (ФСО) Алексею Глотову. Он был осужден к 21 году лишению свободы по резонансному делу о нападении на инкассаторов в Подмосковье, совершенному в феврале 2004 года.

Фото: Пресс-служба МВД по Новосибирской области
В Сибири грабитель забрал у инкассатора 3,8 миллиона рублей и одежду

Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе суда. Алексей Глотов отбывает наказание в исправительной колонии №5 УФСИН по РМ. Ходатайство об УДО было подано в июле текущего года. На тот момент Глотов провел в местах лишения свободы 15 лет. Основанием для отказа стало взыскание, наложенное на осужденного в колонии, а также позиция потерпевших, возражавших против досрочного выхода Глотова на свободу.

Напомним, что 24 февраля 2004 года на Минском шоссе в Подмосковье были ограблены инкассаторы. Участниками бандитского налета оказались бывший сотрудник ФСО Алексей Глотов и экс-спецназовец, участник боевых действий в Чечне Дмитрий Аушев. Именно они руководили преступной группой.

Смоленский предприниматель Аушев был осведомлен о систематической перевозке из Москвы крупных сумм денег для выплаты рабочим Гагаринской промышленно-строительной компании в Смоленске. Он поделился информацией с менеджером одной из московских фирм Алексеем Глотовым, который уже был судим за бандитизм и освободился по УДО буквально за неделю до этого. План нападения созрел быстро. Глотов, Аушев и еще несколько человек, одетые в камуфляж и маски, устроили засаду на инкассаторов на 102-м километре Минского шоссе. Сначала налетчики обстреляли машину из пулемета, а после ее остановки бросили под колеса две гранаты. Один из охранников, штатный работник милиции, погиб на месте, двое других получили тяжелые ранения и не могли оказать сопротивления. Добычей грабителей стали 2 миллиона рублей и ружье "Сайга".

В Рязани ликвидировали банду наркоторговцев из 24 человек

В 2006 году Алексей Глотов был осужден к 21 году лишения свободы. Среди инкриминируемых ему статей УК РФ: бандитизм, разбой, убийство и покушение на убийство, незаконное приобретение и хранение оружия, а также хищение оружия. Его подельник Дмитрий Аушев получил 17 лет заключения.

Последний фигурант, осужденный по этому делу, один из соучастников Глотова и Аушева Валерий Великанов скрывался от наказания 7 лет. В 2011 году он получил 13,5 лет колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Курс доллара опустился ниже 66 рублей