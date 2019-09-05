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05.09.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии подростки сняли на видео жестокое избиение бездомного

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

МВД по Башкирии проводит доследственную проверку по факту избиения молодым мужчиной бездомного в Мелеузе. Видео, зафиксировавшее преступление, снимали дети.

Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Пользователи соцсетей были возмущены тем, что мужчина бил ногами в лицо сидящего на скамейке перед домом пьяного бездомного, который даже не мог сопротивляться, хотя по лицу текла кровь. Избивавший явно играл на камеру, махал перед ней флагом военной разведки и продолжал наносить удар за ударом. На фоне слышны голоса подростков, которые снимали это видео и подначивали мужчину, призывая бить дальше, хвалили его: "Молодец! Пускай тут не сидят". Проходивший мужчина попытался заступиться за бездомного, но в итоге махнул рукой и ушел.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что сотрудники полиции Мелеузовского района установили и задержали подозреваемого в избиении 58-летнего мужчины без определенного места жительства. Им оказался 30-летний житель Кугарчинского района, ранее неоднократно судимый за грабеж, а также кражи и угон. Его подозревают также в хищении флага с мелеузовского мемориала "Разведчикам всех родов войск и поколений", именно им он махал перед камерой. На что обратили внимание и пользователи соцсетей.

- Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Также полиция проводит проверку по детям, снимавшим преступление на телефон.

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