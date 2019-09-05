В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы

В Оренбурге завершена реконструкция поликлиники Областной клинической больницы. Торжественное открытие медучреждения состоялось в четверг.

Обновленная поликлиника соответствует всем современным стандартам. Капитальный ремонт здания, построенного 35 лет назад, продолжался восемь месяцев. За это время здесь были заменены все коммуникации, лифты, кровля, установлена новая система вентиляции и кондиционирования, смонтирован фасад. В рамках соглашения с правительством области "Роснефть" выделила на эти цели 180 миллионов рублей.

На торжественной церемонии открытия объекта врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер поблагодарил руководство компании за участие в проекте и отметил, что власти региона уделяют особое внимание развитию и модернизации первичного звена медицины.

- Оренбургская областная клиническая больница - это флагман и лицо региональной медицины, - подчеркнул он. - Сегодня поликлиника приобрела новое качество, которое, уверен, оценят все оренбуржцы. Такими же современными, комфортными и прекрасно оснащенными в недалеком будущем станут все отделения областной больницы.

Поликлиника оказывает консультативную помощь жителям всей области. Ее мощность - 600 посещений в смену, прием ведется по 28 специальностям. Сегодня здесь сконцентрировано современное диагностическое оборудование, работают высококвалифицированные специалисты.

После модернизации здания качественно изменился и порядок работы медучреждения. В регистратуре теперь отсутствуют амбулаторные карты - оставлена только функция регистрации пациентов. Организовано современное картохранилище. А количество врачебных кабинетов после ремонта увеличилось с 28 до 33: расширена кардиослужба, дополнительно приняты ревматолог, гематолог, офтальмолог.

Кроме того, для удобства пациентов перераспределены кабинеты отдельных специалистов. Так, в соответствии с принципами бережливого производства и потребностями маломобильных групп посетителей на первый этаж перенесены кабинеты травматолога, сосудистого хирурга, ревматолога. С этой же целью в здании появился грузовой лифт, добавлены приспособления, помогающие передвигаться по коридорам людям с ограниченными возможностями.

Как заверил Денис Паслер, в ближайшее время ремонт областной больницы будет продолжен.

- Примерно через месяц приступим к ремонту очередного корпуса. Мы проектируем детскую областную больницу - до конца сентября должны получить уже готовый проект и в следующем году приступить к работе. А также капитально ремонтируем пять поликлиник в области. В 30 - 40 объектах ведется локальный текущий ремонт. Тот объем оборудования и техники, который мы закупаем в этом году, уже раздали главным врачам: на эти цели выделено 1,7 миллиарда рублей, - резюмировал врио губернатора.