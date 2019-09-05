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05.09.2019 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбурге завершена реконструкция поликлиники Областной клинической больницы. Торжественное открытие медучреждения состоялось в четверг.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Обновленная поликлиника соответствует всем современным стандартам. Капитальный ремонт здания, построенного 35 лет назад, продолжался восемь месяцев. За это время здесь были заменены все коммуникации, лифты, кровля, установлена новая система вентиляции и кондиционирования, смонтирован фасад. В рамках соглашения с правительством области "Роснефть" выделила на эти цели 180 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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На торжественной церемонии открытия объекта врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер поблагодарил руководство компании за участие в проекте и отметил, что власти региона уделяют особое внимание развитию и модернизации первичного звена медицины.

- Оренбургская областная клиническая больница - это флагман и лицо региональной медицины, - подчеркнул он. - Сегодня поликлиника приобрела новое качество, которое, уверен, оценят все оренбуржцы. Такими же современными, комфортными и прекрасно оснащенными в недалеком будущем станут все отделения областной больницы.

Поликлиника оказывает консультативную помощь жителям всей области. Ее мощность - 600 посещений в смену, прием ведется по 28 специальностям. Сегодня здесь сконцентрировано современное диагностическое оборудование, работают высококвалифицированные специалисты.

После модернизации здания качественно изменился и порядок работы медучреждения. В регистратуре теперь отсутствуют амбулаторные карты - оставлена только функция регистрации пациентов. Организовано современное картохранилище. А количество врачебных кабинетов после ремонта увеличилось с 28 до 33: расширена кардиослужба, дополнительно приняты ревматолог, гематолог, офтальмолог.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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Кроме того, для удобства пациентов перераспределены кабинеты отдельных специалистов. Так, в соответствии с принципами бережливого производства и потребностями маломобильных групп посетителей на первый этаж перенесены кабинеты травматолога, сосудистого хирурга, ревматолога. С этой же целью в здании появился грузовой лифт, добавлены приспособления, помогающие передвигаться по коридорам людям с ограниченными возможностями.

Как заверил Денис Паслер, в ближайшее время ремонт областной больницы будет продолжен.

- Примерно через месяц приступим к ремонту очередного корпуса. Мы проектируем детскую областную больницу - до конца сентября должны получить уже готовый проект и в следующем году приступить к работе. А также капитально ремонтируем пять поликлиник в области. В 30 - 40 объектах ведется локальный текущий ремонт. Тот объем оборудования и техники, который мы закупаем в этом году, уже раздали главным врачам: на эти цели выделено 1,7 миллиарда рублей, - резюмировал врио губернатора.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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