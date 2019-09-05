В Оренбуржье показатели ввода жилья выросли на 20%

В Оренбуржье показатель ввода в эксплуатацию жилья за январь-август текущего года превысил прошлогодний уровень почти на 20 процентов.

Об этом сообщило министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

За истекшие восемь месяцев в регионе сдано около 530 тысяч квадратных метров нового жилого фонда. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. При этом соотношение между индивидуальным и индустриальным строительством примерно равное. Многоквартирного жилья было введено на 12 процентов больше, чем в январе-августе 2018-го.

По данным ведомства, прогноз на текущий год выполнен на 58 процентов.

Справка "РГ"

В рамках регионального проекта "Жилье" в 2019 году по области планируется ввести в эксплуатацию 920 тысяч квадратных метров или 101 процент к 2018 году. Из них 504 тысячи квадратных метров - многоквартирное жилье.